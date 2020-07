Seitdem Sarah Harrison (29) vor einigen Monaten ihren Fans ihre zweite Schwangerschaft verkündet hat, hält sie ihre neugierige Community stetig mit den neuesten Updates rund um ihre anderen Umstände auf dem Laufenden. Aktuell befindet sich die Ehefrau von Dominic Harrison (29) in der 36. Schwangerschaftswoche und trägt schon einen ziemlich beachtlichen Babybauch mit sich herum. Wie groß ihre Kugel mittlerweile aber wirklich ist, verrät Sarah erst jetzt!

In einem aktuellen Instagram-Beitrag klärt die 29-Jährige auf, wie groß ihre immer größer werdende Körpermitte aktuell ist. "Ich platze! Ich habe jetzt einen Bauchumfang von 103 Zentimeter. Bin gespannt, wo ich am Ende landen werde", betitelt sie einen ziemlich amüsanten Schnappschuss von sich, auf dem sie ihren Bauch lässig misst.

Am kommenden Sonntag steht bei der Netz-Berühmtheit wieder der Wochenwechsel an – das heißt: Sarah rutscht offiziell in den zehnten und letzten Schwangerschaftsmonat. In dieser Zeit kann sich ihre runde Körpermitte noch einmal ordentlich verändern. Das Baby wird nämlich noch etwa 20 bis 50 Gramm zunehmen und tief ins Becken rutschen, sodass sich der Bauch sichtbar absenkt.

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in der 34. Schwangerschaftswoche

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin



