Was für putzige Eltern-Kids-Schnappschüsse! Chrissy Teigen (34) und John Legend (41) lieben das Leben mit ihren Kindern. Im Netz teilen die Komikerin und der Sänger die süßesten Momente mit Luna (4) und Miles (2) – und zeigen sich unter anderem beim Spielspaß mit den beiden, im Urlaub oder bei kuscheligen Familienabenden. In ihrem aktuellen Urlaub demonstrieren die vier dieses Mal anhand ihrer Bademode ihre Zusammengehörigkeit – denn sie sind im Partnerlook unterwegs!

Auf einer Luxusjacht verbringen Chrissy, John, Luna und Miles derzeit entspannte Sonnentage – und das hauptsächlich in Badeklamotten. Und dabei haben sie sich total süß aufeinander abgestimmt! Die Mädels Chrissy und Luna glänzen beide in Bikinis mit wildem Animalprint – John und Miles laufen hingegen in fast den gleichen Badehosen auf, ihre Modell sind bunt gestreift. Mit diesen coolen Looks fühlt sich die Künstlerfamilie auch sichtlich wohl: Auf ihren Instagram-Bildern strahlen sie happy in die Kamera.

Dieser Trip ist aber nicht nur ein Familienausflug – Mama Chrissy erholt sich dort auch von ihrer Brust-Operation. Die 34-Jährige hat sich nämlich erst vor wenigen Wochen ihre Brustimplantate entfernen lassen, sie habe sich mit der üppigen Oberweite nicht mehr wohlgefühlt. Nach dem Eingriff geht es der Brünetten wieder gut und sie präsentiert nun auch stolz aller Welt ihr neues Dekolleté – sogar in Bademode!

Anzeige

Instagram / johnlegend Luna Simone und Miles Theodore, Kinder von John Legend und Chrissy Teigen

Anzeige

Instagram / johnlegend John Legend mit seinem Sohn

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, TV-Bekanntheit

Wie findet ihr es, dass Chrissy und John im Partnerlook mit ihren Kids unterwegs sind? Total süß, eine schöne Idee! Hmm, das ist doch etwas übertrieben... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de