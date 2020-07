Wurde sie hier etwa zuletzt gesehen? Seit dem vergangenen Mittwochmittag gilt die ehemalige Glee-Darstellerin Naya Rivera (33) als vermisst. Nachdem die Schauspielerin zusammen mit ihrem Sohn Josey Hollis Dorsey (4) einen Bootsausflug auf einem See in Kalifornien gemacht hatte, wird der Vierjährige ohne seine Mutter aufgefunden. Seitdem sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem vermissten Star. Nun meldet sich ein Augenzeuge, der Naya vor ihrem Verschwinden am See gesehen haben will!

Der Zeuge berichtet jetzt gegenüber ET, dass er die Schauspielerin zusammen mit ihrem Sohn am Mittwoch um ungefähr 13:00 Uhr Ortszeit gesehen habe. Zu dieser Zeit seien Naya und Josey gerade am See angekommen. "Sie sah aus wie jede andere Mutter, die mit ihrem Sohn unterwegs ist, um den Tag zu genießen", erinnert sich der Beobachter. Die 33-Jährige habe weiße Shorts, einen weißen Hut und eine große Tasche getragen.

Der Augenzeuge hat auch mitbekommen, dass Naya ein Boot gemietet habe. Beim Einsteigen sei ihr und ihrem Sohn noch von anderen Personen geholfen worden. "Da waren noch weitere Boote und sogar ein Wasserskifahrer auf dem See", berichtet der Informant weiter. Danach habe er die Schauspielerin allerdings nicht mehr gesehen.

