So sah also ein Anproben-Marathon bei Kim Kardashian (39) aus, als sie noch nicht ganz so berühmt war! Der Reality-Star ist mittlerweile zu einer wahren Modeikone geworden, die sich für ihre großen Auftritte auf den roten Teppichen der Welt sogar extra Kleider anfertigen lässt. Dass das jedoch nicht immer so war, bewiesen nun die neuesten Throwback-Fotos, die die Beauty gerade erst mit ihren Followern geteilt hat!

Auf Instagram postete Kim eine Reihe von Schnappschüssen, die sie beim Durchscrollen ihres Handys wiedergefunden hatte. Darauf sieht man die Multimillionärin, wie sie sich damals weniger glamourös als heute auf ihre Auftritte vorbereitete – und wie sich ihr Style seit Beginn ihrer Karriere verändert hat! Von der sexy Unternehmerin, die in engen, aufreizenden Kleidern alle Blicke auf sich zieht, war auf den Bildern nämlich noch nicht allzu viel zu erkennen. Besonders in dem geblümten Rock in Kombination mit einer lässigen Jeansjacke war die Kurven-Queen fast nicht wiederzuerkennen! Dennoch findet die 39-Jährige: "So viele schicke Kleider!"

Das fand auch Kims Community, die reichlich liebe Worte für die Retro-Fotos übrig hatte. So kommentierte beispielsweise ein Fan: "Du hast dich früher wirklich schön gestylt." Ein anderer meinte: "Du siehst so süß und unschuldig aus!" Viele wünschten sich außerdem, dass die Fashionista in puncto Mode wieder zu ihren Anfängen zurückkehren und sich so anziehen sollte wie früher.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Juli 2020

Anzeige

Instagram/kimkardashian Kim Kardashian zu Beginn ihrer Karriere

Anzeige

Instagram/kimkardashian Kim Kardashian zu Beginn ihrer Karriere



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de