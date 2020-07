Kim Kardashian (39) wagt ein haariges Experiment! Beim Kardashian-Jenner-Clan steht ein perfektes Styling stets ziemlich weit oben auf der Prioritätenliste: Kim, Kourtney (41), Kylie Jenner (22) und Co. präsentieren sich stets wie aus dem Ei gepellt – dazu gehört natürlich auch eine einwandfreie Frisur. Besonders Kylie experimentiert dazu gerne mal mit Haarfarben. Nun hat sich ihre große Schwester Kim an dieser Lust zur Veränderung scheinbar eine Scheibe abgeschnitten: Die Frau von Kanye West (43) zeigte sich ganz ungewohnt mit rotem Schopf!

Die vierfache Mama postete direkt eine ganze Reihe mit Fotos, die sie mit ihrer neuen feuerroten Mähne zeigen. Mit einem passenden rot-orangefarbenen Outfit setzte sie die knallige Pracht noch mal zusätzlich in Szene. Doch so wirklich zufrieden scheint Kim nicht zu sein: Wenige Stunden später postete sie ein älteres Spiegelfoto von sich als brünetter Beauty. "Ich habe dieses Foto auf meinem Smartphone gefunden, ich glaube, dass ich meine dunklen Haare zurück möchte!", schrieb sie dazu.

Zwar sah man Kim tatsächlich bisher die meiste Zeit mit dunkler Matte – einige farbliche Veränderungen nahm sie in der Vergangenheit aber immer mal wieder vor: So ging die 39-Jährige schon als platinblond durchs Leben und wagte sich auch mal kurzzeitig an einen Pastellrosa-Ton.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Juli 2020

Anzeige

Twitter / KimKardashian Kim Kardashian



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de