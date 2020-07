Männer-Rätsel bei Kylie Jenner (22)! Die Unternehmerin genießt aktuell einen entspannten Urlaub mit Töchterchen Stormi (2) und einigen Freunden in Utah. Immer wieder veröffentlicht die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin seitdem auch coole Schnappschüsse von ihrer Reise – unter anderem in knappen Outfits in der Wüste. Doch auf einem Foto sorgte ein Detail nun für Aufregung bei ihren Fans: Wer ist der Mann, der sich auf Kylies Bild geschlichen hat?

Am Donnerstag postete die 22-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal eine Reihe von Aufnahmen: In einem orangefarbenen Bikini posiert Kylie lasziv auf dem felsigen Boden und setzt ihre Kurven bestens in Szene. Doch eines der Fotos machte ihre Fans total stutzig – denn im Hintergrund ist ein junger Mann zu sehen, der sich in Badehose auf den Felsen sonnt! "Du siehst toll aus... aber wer ist das?", fragte ein User.

Schnell jedoch löste Kylies On-off-Schwager Scott Disick (37) in den Kommentaren das Rätsel: "Es ist lustig, wie Fai magischerweise auf dem dritten Bild auftaucht!" Demnach handelt es sich bei dem vermeintlich Unbekannten um Fai Khadra – einen langjährigen Freund der Kardashian-Jenners.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Juli 2020

Getty Images Kylie Jenner im August 2018 in New York

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Fai Khadra in Utah



