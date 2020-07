Oh nein! Diana June, die sich durch Videos auf YouTube einen Namen gemacht hat, entspannte sich bis vor Kurzem in einem Urlaub in Griechenland. Mit der Erholung ist es nun aber schlagartig vorbei. Denn die Mama eines Sohnes musste bei ihrer Ankunft zurück in Deutschland feststellen: Ihr Auto wurde geklaut! Jetzt ruft sie ihre Follower im Netz zur Mithilfe bei der Suche nach ihrem Fahrzeug auf.

In mehreren Instagram-Storys berichtet Diana von dem Diebstahl und bittet ihre Fans darum, Ausschau nach einem silbernen Mercedes SLS AMG zu halten. Falls ihre Netzgemeinde diesen schicken Wagen in Berlin oder Umgebung sähe, so solle sie die Polizei verständigen und ihr schreiben. Auch die Influencerin und ihr Mann David haben bereits die zuständige Behörde benachrichtigt. Allerdings erzählt sie auch, dass die Ordnungshüter in Blau bisher noch nicht aufgetaucht seien. "Schon drei Stunden vergangen. Die Polizei ist immer noch nicht da, auch nach erneuten Anrufen ist nichts passiert", teilt die studierte Journalistin in einem ihrer Posts mit.

Diana führt weiter aus, dass ihr Göttergatte bei einem der Versuche, die Polizei zu kontaktieren, eine Minute lang in der Warteschleife gehangen habe. "Ich will nicht wissen, was passiert, wenn's um Leben oder Tod geht. So beängstigend", erzählt die YouTuberin.

Instagram / di.anajune Diana June und Sohn Adrian im Juli 2020

Instagram / di.anajune Diana June im Griechenlandurlaub im Juli 2020

Instagram / di.anajune Diana June im Griechenlandurlaub im Juli 2020

