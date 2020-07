Dieser Zoff hatte es offenbar in sich! Gerda Lewis (27) und ihre Freundinnen verkrachten sich im kürzlichen Griechenland-Urlaub so sehr, dass ihre Freundschaft daran zerbrach. Die einstigen Busenfreundinnen Larissa, Doreen, Kristina und Nina werfen der Ex-Bachelorette unter anderem vor, sie über Jahre hinweg fies gegeneinander ausgespielt zu haben. Der Streit eskalierte so sehr, dass die Mädels den Urlaub frühzeitig abbrachen und sich von Gerda lösten – doch offenbar nicht, ohne ihr vorher noch eine gewaltige Ansage zu machen. Gerda verriet nun gegenüber Promiflash, dass sie zwischenzeitlich sogar befürchtete, verprügelt zu werden!

Gerda suchte nach dem Zoff Trost in einem Telefonat mit einer vertrauten Person. Sie gab zu, dabei ihrem Ärger Luft gemacht zu haben. "Und dann sind die hochgekommen zu viert und haben mich beleidigt – ich will die Beleidigungen gar nicht aussprechen", berichtete sie. Doch noch mehr: Angeblich seien Gerda sogar Schläge angedroht worden! "Ich weiß nur, dass auch gefallen ist: 'Wenn nicht die anderen Mädels dabei gewesen wären, dann würde ich dich jetzt auch verprügeln und dir zeigen, wie assi ich sein kann.' Ich hatte wirklich Angst in dem Moment!", erinnerte sich Gerda an den dramatischen Moment zurück.

Eine Behauptung, die eine der vier BFFs schon vorausgesagt hatte. Larissa spekulierte bereits – noch bevor Gerda mit ihrer Version an die Öffentlichkeit gegangen war – gegenüber Promiflash: "Eventuell sagt sie auch, dass wir sie geschlagen haben, denn bei den Medien kann man alles behaupten, meinte sie."

Anzeige

Instagram / xoxo.rissa Gerda, Kristina, Larissa und Doreen beim Lollapalooza Festival 2019

Anzeige

Instagram / xoxo.rissa Larissa und Gerda

Anzeige

Instagram / xoxo.rissa Gerda Lewis, Larissa und Doreen in L.A.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de