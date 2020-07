Auch diese Erfolge gehören gefeiert! Jessica Simpson (40) hat seit der Geburt ihrer Tochter Birdie Mae (1) vor etwas über einem Jahr fleißig abgespeckt und flashte ihre Fans gerade erst mit einem Foto ihrer sexy Kehrseite. Zweifellos: Mit 40 Jahren ist das heutige Geburtstagskind top in Form, was es sich jetzt auch mit einem Test selbst bewies: Einen Tag vor ihrem Geburtstag schlüpfte Jessica in eine alte Jeans und stellte erfreut fest, dass diese noch immer passt!

Auf den ersten Blick wirkt das neueste Instagram-Bild der Sängerin wie ein gewöhnliches Spiegel-Selfie. Doch hinter Jessicas Outfit – bestehend aus einem Pulli und einer zerrissenen Jeans – steckt mehr, als es zunächst scheint. "Seit 14 Jahren bewahre ich diese True-Religion-Jeans in meinem Schrank auf (ich übertreibe nicht!)", erzählte die dreifache Mutter und wollte es noch einmal wissen. "Ich dachte mir, da ich mich in den letzten Stunden meiner 30er Jahre befinde, würde ich es noch einmal versuchen: Und Hallo 40, so schön, dich kennenzulernen!" Der Grund für Jessicas Euphorie: Die Hose sitzt noch immer perfekt!

Trotz des lockeren Looks wird noch einmal deutlich, wie viel Gewicht die Schauspielerin verloren hat. Für diesen Erfolg zollten ihre Follower ihr einmal mehr Respekt. "Wie hast du deine Babypfunde verloren? Du siehst umwerfend aus", schrieb etwa ein Fan. Anderen Usern gab der Anblick dagegen Anlass zur Sorge. Sie rieten Jessica dazu, nicht weiter abzunehmen.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im Juni 2020

Getty Images Jessica Simpson, Oktober 2018

Getty Images Jessica Simpson, Februar 2020

