Was für ein Anblick! Die US-Sängerin Jessica Simpson (39) fühlt sich wieder wohl in ihrer Haut: Nach der Geburt ihrer Tochter Birdie Mae im März dieses Jahres hat die dreifache Mutter ordentlich abgespeckt – ihre Waage zeigt jetzt ganze 45 Kilogramm weniger an. Diese Verwandlung wollte die Blondine auch ihren Followern nicht vorenthalten und postete fleißig Schnappschüsse von ihrer erschlankten Silhouette. Auf ihrem neuesten Pic präsentiert sich Jessica kurz vor ihrem 40. Geburtstag dabei betont sexy.

Auf ihrem Instagram-Post zeigt die 39-Jährige ihren Fans, wie knackig ihr Hintern nun wieder ist. Die "These Boots Are Made for Walkin"-Interpretin hat sich dafür in eine Art Cowgirl-Outfit geworfen: Der braun-weiß gefleckte Bikini erinnert an ein Kuhmuster und auch der schwarze Hut sieht nach Wildem Westen aus. Man kann es kaum abstreiten – Jessica beweist mit diesem Bild: Ihr harter Trainingsplan zahlt sich aus, die Texanerin ist offenbar top in Form!

Dass ihr Traumkörper nicht von ungefähr komme und dahinter sehr viel Disziplin stecke, gab ihr Trainer, Harley Pasternak (45), kürzlich in einem Interview preis. Er erklärte zudem, dass die Künstlerin auch gesünder leben und ihren Alltag ändern wollte: "Wir haben dafür gesorgt, dass Jessica jeden Tag mindestens 12.000 Schritte geht und dass sie mindestens sieben Stunden Schlaf pro Nacht bekommt", verriet er gegenüber DailyMail.

Getty Images Jessica Simpson im Februar 2020 in Los Angeles

Getty Images Jessica Simpson, Schauspielerin

Getty Images Jessica Simpson im Januar 2016 in New York City



