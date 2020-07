Der Streit zwischen Johnny Depp (57) und seiner Ex-Frau Amber Heard (34) nimmt auch nach der Scheidung kein Ende. Der Schauspieler hat eine Zeitung wegen Verleumdung verklagt, weil er dort aufgrund von Ambers Vorwürfen als "Frauenschläger" bezeichnet worden war. Im Zuge des Prozesses werden nun noch einmal alle Streitereien des einstigen Paares aufgerollt. Dabei räumt der Fluch der Karibik-Star sogar ein: Er hat der 34-Jährigen mal eine Kopfnuss gegeben.

Um zu beweisen, dass sie Depp nicht verleumdet haben, verweist das Boulevardblatt vor Gericht noch einmal auf seine angeblichen Prügelattacken. Fotos, Textnachrichten, Sprachaufnahmen – all das soll ihre Aussage untermauern. Wie verschiedene Medien berichten, wurde am Dienstag eine Tonaufnahme aus dem Jahr 2015 abgespielt, die kurz nach einem Zoff von Depp und Amber entstanden sein muss. Man hört, wie der 57-Jährige sagt: "Ich hab dir eine Kopfnuss gegen deine verf***te Stirn verpasst, aber davon bricht keine Nase!" Während der Verhandlung habe er aber betont, dass der Zusammenstoß eher ein Versehen gewesen sei, weil er nur versucht habe, seine Frau, die vollkommen außer sich gewesen sei, in Schach zu halten.

Außerdem zog die Anwältin der Gegenseite noch die Aussage der Krankenschwester heran, die Amber nach dem Vorfall behandelt hatte. Die Hollywood-Beauty habe ihr ebenfalls erklärt, dass Depp ihr mit gewaltsamer Absicht eine Kopfnuss gegeben habe – die Argumentation der Juristin: Warum hätte sie dem medizinischen Personal gegenüber lügen sollen? Die Antwort des Klägers: "Ich würde ganz einfach sagen, dass Frau Heard, wie ich bereits sagte, niemals falschliegen kann und sie ihrer Krankenschwester – jemandem, der ihr nicht nahesteht, wenn überhaupt irgendjemandem – die Wahrheit sagen würde."

MEGA / PGagurg68 / RODRIGO & LUIS JR. GUERRA / 2012 RAMEY PHOTO Amber Heard mit ihrem Hund Pistol

Getty Images Johnny Depp am High Court in London im Juli 2020

Getty Images Johnny Depp bei der "Mord im Orientexpress"-Premiere in London im November 2017



