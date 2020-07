Das Posten dieses Fotos fiel Paulina Porizkova vermutlich sehr schwer! Eigentlich dürfte man annehmen, die Schönheit sei voll und ganz zufrieden mit ihrem Körper: Immerhin war sie nicht nur in den 80ern als Model sehr erfolgreich, sondern wird bis heute noch für Werbekampagnen und Fashionshows gebucht! Nun zeigte sich die 55-Jährige jedoch ungeschminkt im Netz und gab dabei ehrlich zu: Sie hat große Probleme mit dem Älterwerden!

Am Dienstag teilte Paulina ein Foto auf Instagram, das sie völlig ohne Make-up zeigt. "So sieht man mit 55 aus... An einem guten Tag. Wenn man gerade erst aufgestanden ist", erklärte sie zu dem Schnappschuss. Die Blondine stelle das Bild allerdings nicht ins Netz, weil sie sich darauf besonders hübsch finde – sie habe Komplexe bezüglich ihrer äußeren Erscheinung und wolle sich diesen stellen: Sie sei so sehr an optisch veränderte und professionelle Aufnahmen von sich gewöhnt, dass ihr "gealtertes" Gesicht sie manchmal "schockiere". "Indem ich ein unbearbeitetes Foto von mir veröffentliche, versuche ich, mit dem Älterwerden zurechtzukommen", verriet sie.

Mit ihrem ehrlichen Beitrag hilft Paulina offenbar auch zahlreichen Fans. Viele ihrer Follower erklärten im Netz, dass sie die Gedanken der Beauty sehr gut nachempfinden könnten: "Paulina, ich kann mich so gut mit dem, was du sagst, identifizieren. Ich werde nächsten Monat 54 Jahre alt und ich vergesse, dass ich nicht mehr wie 40 aussehe. Danke, dass du mit uns geteilt hast, wie du dich fühlst! Es hilft mir, zu sehen, dass du mit 55 immer noch absolut hinreißend aussiehst!", kommentierte eine Userin.

Getty Images Paulina Porizkova auf der Jiri Kalfar Fashionshow in New York im Februar 2019

Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova im Juni 2020

Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova im Mai 2020



