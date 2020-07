Die Vorwürfe, die sich Johnny Depp (57) und seine Ex Amber Heard (34) momentan vor Gericht machen, werden immer abstruser: Jetzt kommt heraus, dass es der Hollywoodstar angeblich auch auf den Hund seiner Verflossenen abgesehen hatte! Aktuell treffen die einstigen Eheleute im Prozess gegen die britische Boulevardzeitung The Sun aufeinander. Der Schauspieler hatte das Blatt verklagt, nachdem dieses getitelt hatte, dass er ein Frauenschläger sei. Jetzt will der 57-Jährige beweisen, dass er Amber gegenüber nie gewalttätig geworden ist. Und dabei entsteht eine mächtige Schlammschlacht zwischen den beiden Ex-Eheleuten. Am zweiten Prozesstag kam nun heraus, dass Johnny versucht haben soll, den Hund der Blondine schwer zu verletzen!

Nach einem Bericht von The Sun soll der US-Amerikaner dem Yorkshire-Terrier einiges angetan haben. Zwar handelte es sich bei dem Vorhaben, die Fellnase namens Pistol in eine Mikrowelle stecken zu wollen, lediglich um einen Scherz – damit konfrontiert, antwortete Johnny jedoch kryptisch: "Ich würde nicht sagen, dass ich der Erfinder dieses Witzes bin und ich glaube auch nicht, dass ich der einzige war, der jemals so etwas gesagt hat." Von einer Vertreterin der Zeitung wurde dem Hollywood-Star außerdem vorgeworfen, Pistol aus dem Fenster eines fahrenden Autos gehalten zu haben. "Ich finde, das ist eine witzige Vorstellung, aber das ist absolut unwahr", soll der Beschuldigte daraufhin geantwortet haben.

Schließlich gab er aber zu, dass der Hund in dem gemeinsamen Haushalt mit Amber einmal an Drogen gekommen sei: "Der Welpe hat einen kleinen Haschischball zu fassen bekommen und ihn gegessen, bevor ich ihn ihm wegnehmen konnte." Weitere Vorwürfe, die während des Prozesstages aufkamen und sich um Gewalttaten gegenüber Amber drehten, stritt Johnny weiterhin ab.

Anzeige

MEGA / PGagurg68 / RODRIGO & LUIS JR. GUERRA / 2012 RAMEY PHOTO Amber Heard mit ihrem Hund Pistol

Anzeige

Getty Images Amber Heard am High Court in London im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Johnny Depp am High Court in London im Juli 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de