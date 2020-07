Dieses Video könnte Johnny Depp (57) im Prozess belasten. Seit Dienstag tragen der Schauspieler und seine Ex-Frau Amber Heard (34) ihren Rosenkrieg nun vor Gericht aus: Die 34-Jährige wirft ihrem Verflossenen vor, ihr gegenüber während ihrer Ehe gewalttätig worden zu sein – er streitet dies jedoch vehement ab und geht im Umkehrschluss wegen Verleumdung juristisch gegen sie vor. Nun tauchte jedoch ein Video im Prozess auf, das den Fluch der Karibik-Star tatsächlich in einem aggressiven Moment zeigt...

Den alten Clip, der Mirror vorliegt, hatte Amber vor einigen Jahren heimlich aufgenommen. Darin läuft Johnny scheinbar betrunken in einer Küche hin und her, flucht und schlägt die Schranktüren mehrmals wütend zu. Wie aus einem anschließenden Dialog hervorgeht, scheint zwischen ihm und seiner damaligen Frau im Vorfeld etwas vorgefallen zu sein: "Was ist passiert? [...] Wir haben uns heute Morgen nicht einmal gestritten. Alles, was ich getan habe, war mich zu entschuldigen", redet "Drive Angry"-Darstellerin auf den Hollywood-Star ein. Der scheint die Situation jedoch anders wahrgenommen zu haben: "Ist dir heute Morgen etwas passiert? Ich denke nicht. Du willst wissen, was verrückt ist? Ich zeige es dir!", antwortet er und scheint dabei eine Flasche auf den Boden zu werfen. Worum es in ihrem Gespräch genau ging, wird jedoch nicht klar.

Kurz darauf filmt Amber eine andere, halb leere, Weinflasche, aus der sich Johnny nachschenkt, und fragt ihn: "Hast du das alles heute Morgen getrunken?" Es wirkt so, als ob der 57-Jährige in dem Moment erkennt, dass er gefilmt wird: "Hast du das etwa aufgenommen?", fragt er und scheint ihr anschließend das Handy aus der Hand zu entreißen.

Anzeige

Getty Images Amber Heard an den Royal Courts of Justice in London im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Johnny Depp an den Royal Courts of Justice in London im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Amber Heard im Februar 2020 in Santa Monica



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de