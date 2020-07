Vergeben, aber unvergessen? Bei Beauty & The Nerd gerieten die Kandidatinnen Emmy und Kim schon in Folge eins heftig aneinander. Auslöser für den Mega-Zoff? Kim hatte Emmy und deren Freundin Selina versehentlich Champagner über ihr Kleid geschüttet. Seitdem waren die zwei verfeindet – und zwar so sehr, dass Emmy ihre Mitstreiterin wüst als "F*tze" beschimpfte und damit drohte, sie zu verprügeln. Bei der Reunion nach dem Finale trafen die beiden Ladys jetzt erstmals wieder aufeinander – haben sie das Kriegsbeil begraben?

Tatsächlich zeigte die kampflustige Hamburgerin bei Beauty & The Nerd – Das Wiedersehen Reue und gab zu: "Es war einfach falsch. Es ist auf jeden Fall asozial rübergekommen." Sie bitte die Gruppe – und vor allem Kim – um Entschuldigung. Aber kann die ihr auch verzeihen? "Das, was passiert ist, kann man halt nicht mehr rückgängig machen", betonte die 20-Jährige. Dass es Emmy leid tut, schien sie ihr nicht wirklich abzunehmen. Und auch die stellte klar: "Beste Freundinnen werden wir auf jeden Fall nicht!"

Emmy war aber nicht die einzige Konkurrentin, mit der sich Kim gestritten hat. Als es um den Einzug ins Finale ging, war sie auch mächtig sauer auf Annabel. Die hatte sich nämlich dazu entschlossen, sie für das Quiz zu nominieren – und das, obwohl sie sich eigentlich gut verstanden hatten. Wütend kündigte sie damals an: "Wenn Illya und ich als Sieger aus dem Duell kommen, dann wird hier mit anderen Karten gespielt." Letztendlich schafften sie es ins Finale und wurden sogar zum Siegerpaar gekürt.

Anzeige

Instagram / kimschiele Kim von "Beauty & The Nerd"

Anzeige

Instagram / emmyruss1 "Beauty & The Nerd"-Kandidatin Emmy

Anzeige

Instagram / annabelandersonmusic Annabel von "Beauty & The Nerd"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de