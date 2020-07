Für sie ist der Traum vom großen Geld kurz vorm Finale geplatzt! Seit einigen Wochen kämpfen bei ProSieben ziemlich skurrile Paare bei Beauty & The Nerd um den Sieg und die damit einhergehende Prämie von 50.000 Euro. Drei männliche und ein weiblicher Nerd mit ihren Beauty-Partnern treten in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander an. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits mächtig aussortiert wurde, hatten bis heute noch Kim, Annabel, Victoria und Chris mit ihren jeweiligen Nerds Illya, Elias, Sven und Jennifer Chancen auf den Finaleinzug. Dieses Paar hat es nicht geschafft...

Weil Annabel und Elias in der heutigen Folge sowohl die Nerd- als auch die Beauty-Challenge für sich entscheiden konnten, durften sie schließlich entscheiden, welche Teams sich im Duell noch einmal messen sollten. Die Wahl der beiden fiel auf Kim und Illya und das Gegner-Team Chris und Jenny, die anschließend im Quiz antreten mussten. Nachdem Kim bereits mit zwei richtigen Antworten vorgelegt hatte, konnte auch Illya doppelt punkten. Mit insgesamt vier korrekten Antworten setzten sie sich durch, Jenny und Chris konnten nur zwei Punkte sammeln. Damit war es klar: Sie ziehen nicht in die nächste Runde ein.

In der kommenden Woche könnte diese Entscheidung noch für richtig Zoff sorgen, denn die Duell-Sieger hatten sich über ihre Nominierung vom befreundeten Pärchen Annabel und Elias total geärgert. "Wenn Illya und ich als Sieger aus dem Duell kommen, dann wird hier mit anderen Karten gespielt. Dann sind wir alle keine Freunde mehr. Dann zählt nur noch Illya und Kim", verkündete die Blondine vorab und deutete einen Ego-Trip im Finale an.

ProSieben Annabel und Elias bei "Beauty & The Nerd"

ProSieben/Arne Weychardt Illya von "Bauty & The Nerd" beim Umstyling

ProSieben Chris und Jenny, das neue Paar

Instagram/kimschiele Kim von "Beauty & The Nerd", April 2020



