Eine weitere Hochzeit kommt für Sky du Mont (73) nicht infrage! 2016 gaben der Schauspieler und Mirja du Mont (44) ihre Trennung bekannt. Mittlerweile ist die Scheidung durch und damit auch die vierte Ehe des "Der Schuh des Manitu"-Stars gescheitert. Seit seinem Liebes-Aus mit dem Model ist Sky Single. Sollte er sich noch einmal verlieben, steht für ihn jedoch fest: Ein fünftes Mal möchte er nicht heiraten – auch der Finanzen wegen.

Im Bunte-Interview erzählte der 73-Jährige, dass er sich an das Alleinsein gewöhnt habe und auch nicht auf der Suche nach einer neuen Partnerin sei. "Dafür bin ich zu alt. Es kommt oder kommt nicht." Eins steht für den gebürtigen Argentinier aber definitiv fest: "Ich heirate nicht mehr. Das kann ich meinen Kindern nicht antun – und es mir auch finanziell nicht leisten." Lieber würde er sich von einer schönen Milliardärin adoptieren lassen, fügte er scherzhaft hinzu.

Die Scheidung von Mirja kostete Sky offenbar mehr als eine Million Euro, sagte er in dem Gespräch und gewährte so ungewohnt private Einblicke in seine Finanzen. Nach der Trennung änderte sich das Leben des dreifachen Vaters komplett. "Ich hatte ein Haus auf Sylt, eine Villa in Hamburg. Jetzt wohne ich in einer Wohnung. Ich habe damit kein Problem, aber Zweitwohnsitze gibt es nicht mehr."

Getty Images Mirja und Sky du Mont, 2014

Hannelore Foerster / Getty Images Schauspieler Sky du Mont

Christian Augustin / Getty Images Sky du Mont im Tonstudio



