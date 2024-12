Sky du Mont bei "Der Schuh des Manitu"-Fortsetzung dabei

Sky du Mont (77) wird in "Das Kanu des Manitu", der lang ersehnten Fortsetzung von "Der Schuh des Manitu", auf die Leinwand zurückkehren. Das wurde kürzlich in einer Pressemitteilung des Films bestätigt. Zwar bleibt offen, in welcher Rolle er zu sehen sein wird, doch die Fans des Originals aus dem Jahr 2001 sind begeistert über diesen wichtigen Namen im Cast. Schon damals brillierte der Schauspieler in seiner Rolle als Bösewicht Santa Maria und prägte den Kultfilm durch sein pointiertes Spiel und seine Präsenz. Neben ihm werden auch Bully Herbig (56), Christian Tramitz (69) und Rick Kavanian (53) wieder mit von der Partie sein, die als Abahachi, Ranger und Dimitri erneut in den Wilden Westen ziehen.

In der neuen Komödie ist Sky du Mont jedoch nicht der einzige bekannte Name. Neben Neuzugängen wie Jasmin Schwiers (42) in der Rolle der Mary, die Dimitri bei der Rettung von Abahachi und Ranger zur Seite steht, werden auch Jessica Schwarz (47), Friedrich Mücke (43) und Tutty Tran zum Cast stoßen. Über den Film selbst ist bisher wenig bekannt, aber Fans dürfen sich wohl auf eine humorvolle Fortführung der Geschichte freuen – und vielleicht über eine augenzwinkernde Anspielung auf popkulturelle Phänomene wie die Rückkehr vermeintlich verstorbener Figuren in Filmklassikern. Ob Sky du Mont als Santa Maria oder in einer ganz neuen Rolle dabei ist, bleibt spannend.

Sky du Mont, der vor allem durch Filme wie "Eyes Wide Shut" und seine eleganten Auftritte im deutschen Kino bekannt wurde, ist ein gefragter Schauspieler, der neben seiner Karriere oft mit seinem Humor punktet. Der dreifache Vater, der auch als Synchronsprecher und Buchautor tätig ist, begeistert nicht nur auf der Leinwand, sondern auch auf der Bühne und in Talkshows. Seine Rückkehr in die Western-Parodie verspricht nicht nur nostalgischen Charme, sondern auch eine perfekte Ergänzung für das Ensemble von "Das Kanu des Manitu". Fans können es kaum erwarten, ihn in dieser humorvollen Hommage erneut zu sehen. Kinostart soll der 14. August 2025 sein.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Michael Bully Herbig und Christian Tramitz in "Der Schuh des Manitu"

Anzeige Anzeige

ActionPress Sky du Mont, Schauspieler

Anzeige Anzeige