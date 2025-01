Überraschend getrennt: Sky du Monts Sohn heiratet doch nicht

Es sollte der wichtigste Tag in ihrem Leben werden, doch nun ist alles aus: Justin Laurent Clemens, der älteste Sohn von Schauspieler Sky du Mont (77), hat sich kurz vor der geplanten Hochzeit von seiner Verlobten Antonella getrennt. Nur wenige Tage vor der Zeremonie, die in Argentinien stattfinden sollte, erhielt Sky die überraschende Nachricht: "Papa, wir haben uns getrennt!" Die Hochzeit war nicht nur fest geplant, sondern auch bereits im Oktober geprobt worden. Sichtlich betroffen bestätigte der Schauspieler gegenüber der Bild: "Es gibt keine Hochzeit."

Die genauen Gründe für das plötzliche Liebes-Aus bleiben unklar. Sky äußerte lediglich, dass es in der Beziehung offenbar "nicht mehr gepasst" und Antonella (33) sich zuletzt "merkwürdig" verhalten habe. Der 32-jährige Justin muss den plötzlichen Trennungsschock nun erst einmal verdauen. Sein Vater bot ihm an, dies in Deutschland zu tun, doch er wolle sein Herz lieber in Argentinien heilen. Schließlich ist er dort auch derzeit beruflich gebunden: Justin arbeitet in dem südamerikanischen Staat als Computerexperte für einen Anwalt.

Im Gegensatz zu seinem Sohn läuft es für Sky besser in Sachen Liebe. Seit 2022 geht er mit der 29 Jahre jüngeren ORF-Moderatorin Julia Schütze durchs Leben. Dass sie fast drei Jahrzehnte trennen, tut der Liebe keinen Abbruch – im Gegenteil. Julia schätzt, dass sie dank des Erfahrungsschatzes des Schauspielers noch viel von ihm lernen könne. "Darauf stehe ich total. Das finde ich sexy", schwärmte sie in einem früheren Interview mit Bunte.

Getty Images Sky du Mont beim Deutschen Fernsehpreis, September 2023

Getty Images Sky du Mont und Julia Schütze, November 2023

