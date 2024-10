Jawort in Argentinien: Sky du Mont reist für die Liebe

Für Schauspieler Sky du Mont (77) geht es demnächst um die halbe Welt: Der 77-Jährige nimmt die weite Reise nach Argentinien auf sich, um bei der Hochzeit seines ältesten Sohnes Justin Laurent Clemens dabei zu sein. Im Januar 2025 wird dieser seiner Verlobten Antonella das Ja-Wort geben. Gegenüber Bild verriet Sky: "Ich freue mich sehr für Justin und seine Verlobte. Wir alle freuen uns auf die Hochzeit! Ich will natürlich dabei sein, werde hinfliegen." Um an dem besonderen Tag seines Sohnes teilzunehmen, nimmt Sky 17 Stunden Flug und weitere vier Stunden mit dem Auto quer über den südamerikanischen Kontinent in Kauf.

Justin, der bei seiner Mutter Diane Stolojan in Paris und der Normandie aufwuchs, lebt mittlerweile in Argentinien. Sky erzählte Bild begeistert vom Leben seines Sohnes: "Mein Sohn wohnt dort auf dem platten Land, ganz weit unten an den Anden. Baut für sich und seine Verlobte ein eigenes Haus – und zwar selbst, Stein auf Stein." Der Schauspieler, unter anderem bekannt aus dem Film "Der Schuh des Manitu", wird erst bei der Hochzeit seine zukünftige Schwiegertochter kennenlernen, wie er verriet. Während sie als Immobilienmaklerin in Argentinien tätig ist, arbeitet Skys Sohn Justin als Computer-Experte für einen Anwalt und fühlt sich im südamerikanischen Land sehr wohl. "Ich bin tief beeindruckt", urteilte Sky über Justins Engagement und seine Liebe zur neuen Heimat.

Sky wurde selbst 1947 in Buenos Aires geboren und hat eine besondere Verbindung zu Argentinien. "Justin liebt das Leben dort. Er fühlt sich pudelwohl, und das freut mich natürlich sehr", erzählte er stolz. Neben Justin hat Sky noch zwei weitere Kinder aus der Ehe mit seiner Ex Mirja du Mont (48), mit der er von 2000 bis 2017 verheiratet war. Seit 2022 ist er glücklich mit der ORF-Moderatorin Julia Schütze liiert. Über seine Kinder sagte er gegenüber Bild: "Ich habe nur liebe und tolle Kinder und bin mit allen sehr eng verbunden."

ActionPress Mirja und Sky du Mont mit ihren Kindern Tara und Fayn

Getty Images Julia Schütze und Sky du Mont im November 2022 in Köln

