Was für niedliche Geburtstagsgrüße von David Beckham (45) an seine Tochter! 2011 kam Harper Seven (9) als Nachzüglerin zur Welt und machte damit nach drei Söhnen das Familienglück des Ex-Kickers und seiner Frau Victoria Beckham (46) perfekt. Wie stolz David auf sein kleines Mädchen ist, betont er immer wieder. Jetzt feierte Harper ihren neunten Geburtstag – und ihr Papa gratulierte ihr mit einem Post im Netz.

"An meine hübsche Lady. Happy Birthday für das ganz besondere, kleine Mädchen. Daddy liebt dich so sehr", schrieb der ehemalige Profi-Fußballer zu einem einminütigen Video auf Facebook. Darin sind neben privaten Schnappschüssen von dem Vater-Tochter-Duo auch kurze Clips zu sehen. So hielt der 45-Jährige etwa Harpers erste Fahrradfahrt ohne Stützräder fest. Im Hintergrund des Videos läuft Michael Jacksons Song "The Girl Is Mine" zu hören. "Unser Lied, zu dem wir vom ersten Tag an tanzen", verriet David in dem Beitrag weiter.

Für den einstigen Profi-Sportler sind seine Kids alles. "Als Vater von vier Kindern weiß ich, was es bedeutet, ein Elternteil zu sein. Du musst ständig Stärke, Liebe, Fürsorge und Geduld zeigen", schrieb David vor ein paar Wochen zu einem einem Bild mit seinem Nachwuchs. Auch darauf wird deutlich: Harper ist mittlerweile gar nicht mehr so klein!

Instagram / davidbeckham David Beckham und seine Tochter Harper in Spanien

Instagram / davidbeckham Harper Seven Beckham mit ihrem Vater David

Instagram / davidbeckham Cruz, David, Brooklyn, Romeo und Harper Beckham



