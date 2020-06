David Beckham (45) geht in seiner Rolle als Vater völlig auf. Zusammen mit seiner Frau Victoria (46) zieht der Ex-Profi-Kicker die drei gemeinsamen Söhne Brookyln (21), Romeo (17) und Cruz (15), sowie seine Tochter Harper Seven (8) groß. Auch wenn Davids älteste Kinder langsam flügge werden und das heimische Nest verlassen, ist es ihm ein großes Anliegen, so viel Quality-Time wie möglich mit seinen Sprösslingen zu verbringen. Wie David jetzt offenbarte, sei das Elternsein für ihn eine Lebensaufgabe, die mit vielen emotionalen Verpflichtungen verbunden ist.

Zum Global Day of Parents postete der Fußball-Star auf Instagram ein inniges Foto mit seinen Kids. Darauf legt David stolz den Arm um seine drei Jungs und Harper steht lächelnd vor ihm. "Als Vater von vier Kindern weiß ich, was es bedeutet, ein Elternteil zu sein. Du musst ständig Stärke, Liebe, Fürsorge und Geduld zeigen, besonders in der aktuellen Zeit", schrieb der 45-Jährige im Netz.

Die Zeiten des Social Distancing nutzt David aktuell aus, um mit seinem Nachwuchs sportlich aktiv zu sein. So lieferte er sich mit seinen Söhnen vor einigen Wochen ein kleines Fußball-Match, Ehefrau Victoria und Tochter Harper feuerten die Jungs dabei vom Spielfeldrand aus an.

Getty Images David Beckham, Fußball-Star

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihren Kindern Brooklyn, Cruz, Harper und Romeo, 2019

SPLASH/MEGA David Beckham und sein Sohn Romeo im März 2020



