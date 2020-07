Diese beiden werden wohl keine Freunde mehr! Schlagersänger Ennesto Montè (45) ist mit dem kroatischen Model Vanja Rasova liiert – doch die Beziehung musste kürzlich einen großen Konflikt überstehen. Vanja ließ sich ihre Brüste machen, obwohl ihr Liebster das nicht wirklich begrüßte. Daraufhin meldete sich der ehemalige Bachelorette-Kandidat Domenico De Cicco (37) zu Wort: Er verstehe nicht, warum sich der diesjährige Promis unter Palmen-Teilnehmer in die Entscheidung seiner Freundin überhaupt einmische. Gegenüber Promiflash verriet Ennesto nun, wie er zu Domenicos Ansage steht.

"Domenico hat nicht verstanden, worum es geht" meinte der 45-Jährige im Promiflash-Interview. Er unterstütze seine Freundin in jeder Hinsicht – er sei aber der Meinung, dass sie sich nicht aus den richtigen Gründen unters Messer gelegt hatte. "Sie hat es wegen des Drucks gemacht und nicht, weil sie selbst etwas an sich stört. Sie hatte Angst, dass sie anderen so nicht gefällt", stellte Ennesto klar. Der Ex-Freund von Helena Fürst (46) fand somit auch keine netten Worte für den Frankfurter mit italienischen Wurzeln: "Domenico ist in meinen Augen ohnehin ein Idiot", schoss es aus ihm heraus.

Vanja selbst hat sich zu diesem Eklat noch gar nicht geäußert. Die ehemalige Game of Clones-Kandidatin hatte aber in ihrer Instagram-Story berichtet, dass sie die Operation gut überstanden habe. "Auch wenn nicht alle mit meinem Schritt glücklich sein werden: Ich bin ihn gegangen", erklärte sie.

Promiflash Ennesto Monté und seine Freundin Vanja

ActionPress Domenico De Cicco, September 2019

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova im Jahr 2020



