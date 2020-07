Diese Dame kann ihre Eltern kaum verleugnen! Lily-Rose Depp (21) feierte erst kürzlich ihren 21. Geburtstag – hat aber für ihr junges Alter schon so einiges erreicht: Sie ist nicht nur eine gefragte Schauspielerin, sondern auch ein erfolgreiches Model. Verwunderlich ist das wohl nicht, schließlich ist Lily die Tochter von zwei absoluten Hollywood-Hotties: Lily ging aus der 14-jährigen Liaison von Johnny Depp (57) und Vanessa Paradis (47) hervor. Besonders die Ähnlichkeit ihrer Mutter ist unübersehbar – wie neue Paparazzi-Fotos jetzt ganz deutlich zeigten!

Die Fotografen erwischten die Blondine nun beim Schlendern durch die Pariser Straßen. Mit selbstbewusstem Blick und Kopfhörern in den Ohren genoss Lily die angenehmen Temperaturen in der Mode-Metropole – und setzte dabei auf ein ganz entspanntes Outfit samt lässigem Zopf: Im weißen Oversized-Crop-Top, einer weiten Jeans, weißen Sneakern und einer Mini-Sonnenbrille zog sie alle Blicke auf sich. Was bei diesen Schnappschüssen besonders auffällt: Die 21-Jährige ist mit ihren hohen Wangenknochen und dem kleinen Schmollmund ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten!

Während Lily im Alltag eher auf bequeme Kleidung setzt, zeigt sie sich auf den roten Teppichen stets superelegant und gleichermaßen sexy. Zuletzt machte sie von sich reden, weil sie bei den BAFTA-Awards im schwarzen engen Spitzenkleid erschien – ohne BH und mit Nippelblitzer!

Getty Images Vanessa Paradis und Johnny Depp in Cannes, 2010

Paname Press / MEGA Lily-Rose Depp in Paris

Getty Images Lily-Rose Depp bei den BAFTAs in London im Februar 2020



