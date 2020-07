Kann Yvonne Königs (49) Brautlook überzeugen? Die Blondine gibt ihrem Partner Markus Mörl (60) am Samstagabend nach fünf gemeinsamen Jahren vor laufender Kamera bei "Deine Hochzeit - Live!" das Jawort. Die Zeremonie findet auf einem Schiff mitten auf dem Rhein statt. Unter den geladenen Gästen befinden sich sogar eine Handvoll Promis – unter anderem feiern Jürgen Milski (56) und Matthias Mangiapane (36) mit den ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten. Letzterer half der Braut auch vor dem Gang zum Altar beim Brautstyling. Doch wie kommt das Ergebnis an?

Die Zuschauer können einen ersten Blick auf Yvonne werfen, bevor sie das Boot besteigt. Sie trägt ein weißes Dress mit einem bodenlangen Rock aus fließendem Stoff. Das Oberteil besteht aus einem Spitzen besetzten Neckholder-Design. Den Style rundete die TV-Beauty mit einem langen Schleier und einem Diadem ab. Bei ihrem breiten Lächeln ist auf jeden Fall klar: Sie fühlt sich pudelwohl!

Doch so sehr Yvonne nun auch in ihrem Traum in Weiß strahlt – im Vorfeld sorgte die Modewahl für ordentlich Trubel: Die 49-Jährige suchte sich in der Vox-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" bei Brautkleid-Expertin Meike Buschening-Kaffenberger ein Kleid aus – doch dann kam es zum Clinch: "Sie hat gesagt, sie würde mir das Kleid sponsern. Jetzt will sie es plötzlich zurück. Ich habe sogar die Änderungen gezahlt", erklärte sie im Bild-Interview.

Deine Hochzeit – Live!, RTL2 Markus Mörl und Yvonne König

Instagram / yvonne_koenig Yvonne und Markus Mörl

Deine Hochzeit – Live!, RTL2 Markus Mörl und Yvonne König



