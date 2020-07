Tolle Nachrichten für alle Fans von Chris Hemsworth (36)! Aufgrund der aktuellen Lage konnte der Hollywood-Schauspieler seinem Beruf nur bedingt nachgehen. Lediglich eine kleine Promotion-Tour für den Film "Extraction", die ausschließlich online stattfand, sowie einige Interviews via Livestream gehörten in den letzten Wochen zum beruflichen Alltag des Hotties. Jetzt verkündete er jedoch, dass er sich gerade in der Vorbereitung für einen neuen Film befindet!

Gegenüber Total Film verriet Chris vor Kurzem, dass er in einer Verfilmung der Biographie von Wrestling-Legende Hulk Hogan (66) zu sehen sein wird. "Wie Sie sich vorstellen können, wird die Vorbereitung auf die Rolle besonders körperlich sehr anstrengend sein", betonte er. "Ich werde mehr an Muskelmasse zulegen müssen als je zuvor – sogar mehr als ich für Thor zugelegt habe." Wenn das nicht vielversprechend klingt. Auch wenn sich der gebürtige Australier anscheinend schon sehr auf den neuen Job freut, muss er sich noch ein wenig gedulden: Bis jetzt ist nämlich noch nicht bekannt, wann genau die Dreharbeiten beginnen dürfen.

Die Wrestling-Welt hingegen zeigte sich alles andere als begeistert über die Besetzung der Hauptrolle. Sport-Kommentator Bryan Alvarez findet offensichtlich, dass der Marvel-Darsteller seiner Ikone, Hulk Hogan, nicht gerecht wird: "Er ist groß, und ja, er hat lange blonde Haare, aber haben Sie Hulk Hogan in den 80er-Jahren gesehen? Er ist mindestens doppelt so groß wie Thor", ereiferte er sich im Interview mit Daily Mail.

Getty Images Chris Hemsworth bei der Comic-Con in San Diego im Juli 2019

Instagram/chrishemsworth Chris Hemsworth mit Ross Edgley, Februar 2020

ActionPress Chris Hemsworth als Thor in "Avengers: Endgame"



