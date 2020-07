Runder Geburtstag bei Denise Kappès (30)! Die Influencerin erholt sich aktuell noch von ihrer Zeit im Sommerhaus der Stars: Gemeinsam mit Partner Henning Merten kämpfte die ehemalige Bachelor-Kandidatin in den vergangenen Wochen um den Sieg in der Show. Während der Dreharbeiten zur Sendung, die im September ausgestrahlt werden soll, lernte sie auch Andrej Mangold (33) und dessen Liebste Jennifer Lange (26) sowie Annemarie Eilfeld (30) und deren Freund Tim Sandt kennen – und mit diesen neuen Freunden feierte sie jetzt ihren 30. Geburtstag!

In ihrer Instagram-Story dokumentierte die Mutter eines Sohnes die Feierei mit zahlreichen Videos: Darin sieht man unter anderem, wie Annemarie vor der gesamten Partygesellschaft singt, Jenny wilde Moves auf der Tanzfläche hinlegt oder Henning seinen Song "Summergirl" performt. Ebenfalls mit dabei: Influencerin Citamaass (32). Abgerundet wurde die Party dann noch von einem persönlichen Feuerspucker – ein würdiger 30. also!

Erst kürzlich hatten Denise und Henning im Netz verraten, was sie noch bei ihrem Einzug von besagten Sommerhaus-Kollegen hielten: "Mein Gedanke war nur: Ist die nicht so eine Zicke gewesen?", erinnerte sich die Brünette bezüglich Annemarie, während sie über Jenny und Andrej sagte: "Sie wirkten sehr nett, aber auch unnahbar." Es scheint, als habe sich diese negative Einstellung inzwischen in Luft aufgelöst.

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Paare von "Das Sommerhaus der Stars" 2020

Instagram / citamaass Jenny Lange, Denise Kappès, Andrej Mangold und Citamaass

TVNOW / Stefan Gregorowius Denise Kappès und Henning Merten, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020



