Großer Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten-Check von Denise Kappès (29) und Henning Merten! Ab September wird das beliebte Reality-TV-Format, in dem zehn Promipaare um den Gewinn von 50.000 Euro kämpfen, über die deutschen Mattscheiben flimmern. Dabei kann sich die Kandidatenliste der fünften Staffel so richtig sehen lassen: Neben dem Influencer-Paar Denise und Henning sind auch It-Girl Georgina Fleur (30) sowie ihr On-Off-Verlobter Kubilay Özdemir, Ex-Bachelor Andrej Mangold (33) mit seiner Liebsten Jennifer Lange (26) sowie seine "Ex" Evanthia Benetatou (28) mit ihrem neuen Lover dabei. Eine explosive Mischung also – doch was halten Denise und Henning von ihren Mitstreitern?

In einem neuen YouTube-Video nehmen die beiden ihre Konkurrenten mal genauer unter die Lupe: Wie das Paar erklärt, habe es einige der Mitbewohner zuvor weder persönlich noch aus der Presse gekannt – anderen hingegen hätten sie nicht ganz so unvoreingenommen gegenübertreten können. Dazu habe auch Annemarie Eilfeld (30) gezählt: "Man kennt sie von DSDS, aus diversen Schlagzeilen. Mein Gedanke war nur: Ist die nicht so eine Zicke gewesen?", erklärt Denise. Ebenso kritisch habe sie auch Georgina vor dem Drehstart gesehen: "Georgina ist einem schon ein Begriff. Immer leider negativ aufgefallen in der Presse. Von daher, erster Eindruck eher schwierig", schildert Denise. Und auch Evas Teilnahme habe sie nicht unbedingt jubeln lassen: "Da sind einfach so viele Sachen vorgefallen mit dieser Dame in der Vergangenheit, auch was mit dem Bachelor zu tun hatte und Interviews, die unter die Gürtellinie gegangen sind!"

Ebenso vorsichtig seien sie auch bei Andrej und Jenny gewesen – obwohl sie die beiden eigentlich sympathisch fanden. "Sie wirkten sehr nett, aber auch unnahbar." Über die Nachrücker Iris (53) und Peter Klein freuten sich Henning und Denise: "Die bringen frischen Wind rein!", meint Reality-TV-Darstellerin Denise.

