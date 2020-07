König Willem-Alexander (53) und Königin Máxima (49) wurden Opfer eines Einbruchs! Die niederländischen Royals sind eigentlich für ihre Frohnatur bekannt. Stets gut gelaunt zeigen sie sich mit ihren Töchtern Catharina-Amalia (16), Alexia (15) und Ariane (13) im heimischen Garten oder bei einer romantischen Date-Night. Um von ihren royalen Verpflichtungen zu entspannen, zieht sich das Ehepaar auch ab und zu in ihre Ferienresidenz in der Toskana zurück. Jetzt soll in ihrer Abwesenheit in das Anwesen eingebrochen worden sein!

Laut der italienischen Zeitung La Nazione soll der Einbruch in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli begangen worden sein. Die Diebe sind angeblich über den Zaun des Ferienhauses geklettert. Der Hausmeister, der für die Überwachung des Objektes zuständig war, habe in diesem Moment seinen Posten kurzzeitig verlassen. Über eine aufgebrochene Glastür sollen sie sich Zutritt zu dem Ferienheim der königlichen Familie verschafft haben.

Die Räuber sollen es offenbar auf den Geländewagen von Willem-Alexander und Máxima abgesehen haben. Das entwendete Auto wurde jedoch kurze Zeit später von der italienischen Polizei gefunden. Laut jetzigem Stand der Ermittlungen sei außer des Wagens nichts von großem Wert gestohlen worden. Aufgrund der aktuellen Lage sollen die Niederländer ihren diesjährigen Sommerurlaub nicht wie üblich in der Toskana, sondern zu Hause verbracht haben und deswegen nicht vor Ort gewesen sein.

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Maxima der Niederlanden im Jahr 2019

