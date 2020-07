Er teilt seine emotionalen Erinnerungen! Dem US-amerikanischen Schauspieler und Sänger Tahj Mowry geht es gerade gar nicht gut – der Grund: Das tragische Verschwinden der Glee-Darstellerin Naya Rivera (33) am vergangenen Mittwoch an einem See in Kalifornien setzt ihm ordentlich zu. Denn der 34-Jährige hat eine ganz besondere Verbindung zu der Vermissten: Tahj war in der Vergangenheit in einer Beziehung mit Naya – und liebt sie noch immer!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Schauspieler nun ein Schwarz-Weiß-Foto von Naya und ließ zu diesem Post seinen Emotionen freien Lauf. "Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir sind zusammen erwachsen geworden. [...] Du warst meine erste Erfahrung mit allem: Liebe, Intimität, Herzschmerz", schrieb Tahj betroffen und offenbarte seine Gefühle: "Ich habe es nie gerne zugegeben, aber ich habe nie aufgehört, dich zu lieben."

Tahj schwärmte in den höchsten Tönen von seiner Zeit mit Naya. "Keine Frau hat je übertroffen, was du mir gegeben hast oder wie du mich fühlen ließt", erinnerte er sich und offenbarte: "Ein Teil von mir hat sich immer den Tag gewünscht, an dem Gott uns wieder so zusammenbringt, wie wir uns das erträumt haben." Er halte an der Hoffnung fest, dass Naya bald gefunden würde.

Anzeige

Getty Images Tahj Mowry, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Naya Rivera, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Tahj Mowry, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de