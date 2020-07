Nun kann sich die Kleine auf den Weg machen! Sarah (29) und Dominic Harrison (29) sind gespannt wie ein Flitzebogen, denn: Schon in wenigen Wochen werden sie zum zweiten Mal Eltern. Seit Sonntag ist die YouTuberin in der 37. Schwangerschaftswoche und hat damit schon längst den Babycountdown gestartet. Doch haben die werdenden Eltern auch schon alles für ihre Tochter vorbereitet? Das verraten Sarah und Domi jetzt in einem brandneuen Video!

Auf ihrem YouTube-Channel verraten die Netz-Stars, dass für Baby Nummer zwei bereits alles startklar ist. Das noch ungeborene Töchterchen wird in der Anfangszeit bei seinen Eltern im Schlafzimmer schlafen und dort ist auch schon alles fertig eingerichtet. Die Schränke sind eingeräumt, Schnuller und Spucktücher liegen bereit und die Wickelkommode ist aufgebaut – fehlt also nur noch der Nachwuchs!

Sarah ist jetzt im zehnten und letzten Schwangerschaftsmonat und so langsam wird ihr bewusst, dass sie schon bald zu viert sind. "Ich muss sagen, dass ich es jetzt echt realisiere, dass es einfach bald so weit ist. Dadurch, dass wir jetzt alles aufgebaut haben, fühlt sich das so an, dass wir endlich bereit sind und sie jeden Moment kommen kann", hält die 29-Jährige abschließend fest.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Webstar

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, YouTube-Stars

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

