Sie zeigt sich von ihrer ganz natürlichen Seite! Sara Kulka (30) ist seit Jahren dafür bekannt, weder ein Blatt vor den Mund zu nehmen noch ihren Körper zu verstecken. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin geht ganz offen mit ihren kleinen Makeln und ihrer Natürlichkeit um – so wie jetzt auch wieder: Sara kümmern ihre Achselhaare nicht und das zeigt sie auch ganz deutlich ihren Fans!

In ihrer Instagram-Story zeigte die Blondine vor wenigen Tagen ihren Haarwuchs unter den Achseln. Dass Hater aber gar keine Chance mit ihrer Kritik bei ihr haben, stellte die 30-Jährige schnell klar. "Und an alle die schreiben, ich bin eklig mit meinen Achselhaaren, nein, ich bin äußerst im Trend", schrieb sie zu ihrem Beitrag der besonderen Art. Das Model zeigt damit einmal mehr, dass ihr egal ist, was andere von ihr oder ihrem Körper halten.

Erst vor wenigen Tagen hatte Sara ganz offen im Promiflash-Interview über ihr aktuelles Wohlbefinden gesprochen. "Mit anderthalb Körbchengrößen weniger, der Erdanziehungskraft folgend Richtung Bauchnabel, ein bisschen Cellulite, ein paar Schwangerschaftsstreifen an den Oberschenkeln, ein paar Mini-Fältchen, sogar einem nervigen Damenbart liebe ich mich so sehr wie noch nie", waren ihre ehrlichen Worte im Gespräch.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin



