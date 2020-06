Diese Influencerin darf sich heute feiern lassen! Sara Kulka steht schon seit vielen Jahren im Rampenlicht. Bereits 2012 trat sie durch ihre Teilnahme an der Castingshow Germany's next Topmodel in die Öffentlichkeit. Seitdem ist sie bei ihrer Community in den sozialen Medien so richtig beliebt. Heute dürfen sich alle ihre Fans für sie freuen, denn sie feiert einen besonderen Tag: Sara wird 30 Jahre alt! Gegenüber Promiflash verrät sie, wie sie mit ihrem neuen Alter umgeht!

"Die Zahl 30 war für mich irgendwie alt, so als wäre das jugendliche, spaßige Leben dann vorbei, so als müsste ich ab da ernst und seriös wirken", erklärt die Blondine über ihre Haltung vor einigen Jahren nun gegenüber Promiflash. Allerdings hat sich diese Einstellung in der letzten Zeit deutlich verändert, denn jetzt blickt Sara (30) positiv auf das neue Lebensjahrzehnt. "Ich freue mich so sehr darauf, denn ich habe mich in meinem Leben noch nie wohler und angekommener gefühlt als jetzt", berichtet sie und geht dabei ganz offen mit ihren körperlichen Veränderungen um: "Mit anderthalb Körbchengrößen weniger, der Erdanziehungskraft folgend Richtung Bauchnabel, ein bisschen Cellulite, ein paar Schwangerschaftsstreifen an den Oberschenkeln, ein paar Mini-Fältchen, sogar einem nervigen Damenbart liebe ich mich so sehr wie noch nie." Vor allem ihre zwei kleinen Töchter hätten ihr mit ihrer bedingungslosen Liebe gezeigt, was wirklich wichtig ist.

Ihre Fans müssen sich also keine Sorgen machen, dass sich Sara nun völlig verändert oder gar langweilig wird. "Ich mag immer noch zerrissene Jeans, stehe auf Sneaker und Disney-Pullover", stellt sie klar. Ihren runden Geburtstag groß feiern will sie nicht. "Ich werde am Sonntag nur mit meinen Töchtern in einen Wellnessurlaub fahren für eine Woche", erklärte sie ihre Pläne. So mache sie sich sozusagen selbst ein Geschenk.

