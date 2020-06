Sie steht zu ihren Makeln! Sara Kulka (29) erlangte 2012 durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel Bekanntheit. Als blonde Sexbombe belegte sie damals den fünften Platz – und geriet auch anschließend nicht so schnell in Vergessenheit: Bis heute hat Sara eine große Fan-Base – allerdings nicht mehr als Model, sondern vielmehr als Mama-Bloggerin. Und auch optisch hat sich nach acht Jahren und zwei Geburten natürlich einiges verändert: Kleine vermeintliche Schönheitsfehler werfen sie aber längst nicht mehr aus der Bahn!

Im Interview mit RTL lässt Sara die letzten Jahre Revue passieren. Ganz ehrlich gibt sie zu, dass ihr Körper nach zwei Schwangerschaften anders aussehe – so sei ihr einstiges D-Körbchen auf die Größe B geschrumpft und auch ein paar Dehnungsstreifen hätten sich gebildet. "Ein Damenbart ist mir ja auch gewachsen seit meiner Tochter", zählt Sara auf und lächelt – all diese kleinen "Fehlerchen" würden ihr gar nichts mehr ausmachen. Sie selbst sehe sich als selbstbewusste Frau und deshalb liege ihr Fokus nicht mehr auf ihrem Aussehen.

Diese Selbstakzeptanz habe sich aber erst entwickelt. Als Sara mit Anfang 20 an der Modelcastingshow teilnahm und dort regelmäßig für ihren Traumkörper gelobt wurde, sah das noch ganz anders aus: "Ich hatte zu diesem Zeitpunkt ein Selbstbewusstsein... Also, gar keins eigentlich!" Sie ist überzeugt, dass sie den Weg zur puren Selbstliebe dank ihren Mädchen, Matilda und Annabel, gemeistert hat: "Ich liebe mich gerade einfach, weil ich bedingungslose Liebe von meinen Töchtern mitbekommen habe."

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern im Juni 2020

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im September 2019



