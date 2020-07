Liebes-Aus bei Jenna Coleman (34)! 2013 soll die Schauspielerin Prinz Harry (35) kennengelernt haben. Zwei Jahre später soll sich der Royal um die Gunst der 34-Jährigen bemüht haben. Offenbar ohne Erfolg: Die "Doctor Who"-Berühmtheit kam mit ihrem Schauspielerkollegen Tom Hughes zusammen. Am Set der historischen Dramaserie "Victoria" lernten sie sich kennen. Doch nach vier Jahren Beziehung soll das Feuer ihrer Liebe nun erloschen sein: Jenna ist wieder Single!

"Sie sind beide zutiefst traurig über die Trennung", berichtet ein Insider gegenüber The Sun. Versuche des einstigen Liebespaares, seine Beziehung zu retten, sollen gescheitert sein. Die "Captain America: The First Avenger"-Darstellerin soll bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen sein: Die Brünette sei dabei gesichtet worden, wie sie ihre Sachen in ihr neues Londoner Apartment brachte. Tom soll ihr beim Umzug geholfen haben.

"Sie versuchen, Freunde zu bleiben, aber in diesen schwierigen Zeiten ist es nicht einfach", gab die Quelle weiter an. Die ehemaligen Turteltauben sollen weiterhin freundlich und höflich miteinander umgegangen sein. Der Trennungsgrund ist bisher unklar. Sie sollen ihre Beziehung jedoch nicht wegen einer anderen Liebe beendet haben.

Getty Images Tom Hughes und Jenna Colemann im Jahr 2016

Getty Images Jenna Coleman, 2019

Getty Images Prinz Harry



