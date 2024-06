Schnappschüsse zeigen: Jenna Coleman wird erstmals Mama!

Überraschende Neuigkeiten von Jenna Coleman (38): Sie ist schwanger! Am Mittwochabend war die Schauspielerin zu Gast bei der Eröffnung einer Ausstellung im Chatsworth House. Neue Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die "Victoria"-Darstellerin, wie sie stolz ihren wachsenden Babybauch präsentiert! Jenna posierte in einem grünen Kleid mit Blumenmuster und strahlte währenddessen zufrieden in die Kamera. Dabei legte die Doctor Who-Bekanntheit ihre Arme um ihre Bauchmitte und setzte diesen so gekonnt in Szene.

Für die Schauspielerin ist es ihre erste Schwangerschaft. Ihr Partner ist der Filmregisseur Jamie Childs. Jenna und Jamie lernten sich 2020 am Set der Netflix-Serie "The Sandman" kennen. Ihre Beziehung halten die beiden weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Vor etwa einem halben Jahr wurden jedoch Hochzeitsspekulationen um das Paar laut, da Jenna mit einem goldenen Ring am Finger gesehen wurde. Dieser ist auf den aktuellen Bildern der Mama in spe nicht zu sehen.

Mit Jamie scheint die "Emmerdale"-Darstellerin ihre bessere Hälfte gefunden zu haben. Zu ihren Verflossenen gehört kein Geringerer als der britische Royal Prinz Harry (39). Gerüchten zufolge hatte Harry sich 2015 um Jennas Gunst bemüht. Sie entschied sich jedoch letztendlich gegen den Briten und kam mit ihrem Schauspielkollegen Tom Hughes (39) zusammen. Im Sommer 2020 trennten sich die beiden nach vier Jahren Beziehung.

ActionPress Jamie Childs und Jenna Coleman

Getty Images Jenna Coleman, Schauspielerin

