Glamouröser Auftritt: Florence Pugh posiert mit XXL-Schleppe

Florence Pugh (26) beweist mal wieder ihr hervorragendes Modebewusstsein! Aktuell steht die "Midsommar"-Darstellerin im Fokus der Öffentlichkeit – und nicht nur wegen ihrer schauspielerischen Leistungen: Noch vor der Veröffentlichung von "Don't Worry Darling" soll es zwischen der Hauptdarstellerin und der Regisseurin des Psychothrillers Olivia Wilde (38) zu hitzigen Streitigkeiten gekommen sein. Das Drama scheint die Beauty aber mittlerweile hinter sich gelassen zu haben: Unbeschwert und gewohnt stilvoll posierte Florence jetzt auf dem Red Carpet!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, besuchte die 26-Jährige am vergangenen Sonntag die diesjährige Verleihung der British Independent Film Awards: Für ihren Auftritt entschied sich Florence für ein rosafarbenes Satin-Kleid mit zarten Applikationen und Bein-Schlitz. Mit der XXL-Schleppe aus Mesh, die die Ex von Zach Braff (47) elegant in die Luft warf, sorgte Forence dann für einen unerwarteten Wow-Moment.

Aber auch ihre Schauspielkollegin Jenna Coleman (36) sah bei der Preisverleihung total stylish aus: Für ihren Red-Carpet-Auftritt wählte die "Victoria"-Darstellerin ein schulterfreies, schwarzes Kleid mit einem Oberteil aus Spitze und einem halbtransparenten Mesh-Rock. Dazu kombinierte die 36-Jährige schwarze High Heels und funkelnde Smaragd-Ohrringe.

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

Getty Images Jenna Coleman, Schauspielerin

