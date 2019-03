Die Ex im eigenen Haus? Die meisten dürften von dieser Idee nicht besonders begeistert sein. Doch Prinz Harrys (34) Ex-Freundin Jenna Coleman (32) war nicht im Kensington Palast, um den Royal und seiner Frau Herzogin Meghan (37) auf eine Tasse Tee zu besuchen. Die britische Schauspielerin, vor allem aus der Kultserie "Doctor Who" und dem Kinofilm "Captain America: The First Avenger" bekannt, hatte ein Foto-Shooting für das Magazin Harper's Bazaar in königlichem Ambiente.

Während die 32-jährige Schönheit in einer prachtvollen schwarzen Ballrobe posierte, ließen sich Prinz Harry und Herzogin Meghan während des Shootings nicht blicken, wie die britische Instyle berichtet. Die beiden dürften derzeit alle Hände voll mit ihrem Umzug ins Frogmore Cottage und dem baldigen Nachwuchs zu tun haben. Ohnehin wäre eine Begegnung wohl ein wenig unangenehm für beide Seiten verlaufen. Zumindest war dies laut Vanity Fair im Oktober der Fall, als die beiden im Soho House in London zufällig aufeinandertrafen: Harry und Meghan gingen auf dem Weg zu ihrem Frühstückstisch direkt an Jenna vorbei, ohne sie auch nur eines Blickes zu würdigen, während der Prinz die restlichen Anwesenden freundlich begrüßte.

Gerüchten zufolge hatte Harry sich 2015 um Jennas Gunst bemüht. Die Aktrice hatte sich jedoch letztlich gegen den Blaublüter und für ihren aktuellen Freund Tom Hughes entschieden, mit dem sie für die Serie "Victoria" gemeinsam vor der Kamera steht.

Getty Images Jenna Coleman, British Fashion Awards 2016

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Empfang im Buckingham Palace

Getty Images Jenna Coleman auf der Pariser Fashion Week im Februar 2019

