Jenna Coleman freut sich über die Geburt ihres ersten Kindes

Es gibt Babynews aus Hollywood: Jenna Coleman (38) ist zum ersten Mal Mama geworden! Bei ihren letzten öffentlichen Auftritten sah man die Schauspielerin noch mit Babybauch – an diesem Wochenende wurde der Doctor Who-Star gemeinsam mit ihrem Partner Jamie Childs bei einem Spaziergang im Norden Londons gesichtet. Jenna selbst behielt die frohe Nachricht bisher noch für sich, die Bilder, die The Sun vorliegen, sind aber eindeutig: Die frischgebackene Mama schiebt lässig einen Kinderwagen, während Jamie den Säugling in einer Trage vor den Bauch geschnallt spazieren trägt.

Auch ihre Schwangerschaft hielt die "Victoria"-Darstellerin lange geheim – erst im Juni verkündete sie die überraschende Neuigkeit. Mit Updates und Einblicken in die Zeit vor der Geburt hielt sich die Ex-Freundin von Prinz Harry (40) zurück. Vor knapp drei Wochen teilte sie auf Instagram aber ein paar Bilder ihres Sommers – darunter auch ein sexy Schnappschuss, auf dem sie nackt vor einem Spiegel posiert und ihre Babykugel perfekt in Szene setzt.

Für die 38-Jährige und den Filmregisseur ist es das erste Kind. Im Jahr 2020 lernten sich die beiden am Set der Netflix-Serie "The Sandman" kennen. Dass sowohl die Schwangerschaftsneuigkeiten als jetzt auch die Nachricht über die Geburt eher per Zufall an die Öffentlichkeit geraten, ist aber wohl keine Überraschung: Auch ihre Beziehung halten die beiden weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Instagram / jenna_coleman_ Jenna Coleman im September 2024

ActionPress Jamie Childs und Jenna Coleman

