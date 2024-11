Nach Geburt: So stylish zeigt sich Neumama Jenna Coleman

Jenna Coleman (38) durfte sich vor einem Monat über Nachwuchs freuen. Doch die frischgebackene Mutter verbringt auch manchmal Zeit ohne ihr Baby. Am Donnerstagabend besuchte der "Doctor Who"-Star eine Party in einem Pub in London. Die Brünette trug einen gekürzten Trenchcoat und kombinierte ihn mit einer weit geschnittenen braunen Hose. Darüber hinaus zeigte sich die Britin mit einem strahlenden Lächeln und rundete ihr Outfit mit weißen High Heels sowie einer passenden Handtasche ab. Ihr langes braunes Haar trug sie in lockeren Wellen.

Jenna freute sich mit ihrem Partner Jamie Childs im Oktober über die Geburt ihres kleinen Wunders. Kurz darauf wurden die "The Sandman"-Darstellerin und der Regisseur auf einem Spaziergang mit ihrem kleinen Spross gesichtet. Auf Fotos, die The Sun vorliegen, ist zu sehen, wie die 38-Jährige einen Kinderwagen durch die Straßen der britischen Hauptstadt schiebt, während ihr Partner das Baby trägt.

Auf ihre Rolle als Mama wurde Jenna schon vor Jahren durch eine Serienrolle vorbereitet. In der australischen Show "The Cry" spielte sie eine Mutter, deren Baby verschwindet. Der zuständige Regisseur hatte damals die Idee, sie mit einem Kinderwagen durch die Stadt laufen zu lassen, um ein Gefühl für den Charakter zu bekommen. Im Gespräch mit Cosmopolitan erinnerte sie sich an einen unangenehmen Moment. In einem Laden habe jemand genauer in den Buggy reingeschaut und festgestellt, dass er leer war. "Ich musste sagen: 'Nein, ich bin nicht verrückt. Mein Regisseur hat mir das befohlen!'", berichtete die TV-Bekanntheit in dem Interview.

Anzeige Anzeige

ActionPress Jamie Childs und Jenna Coleman

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenna Coleman, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige