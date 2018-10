Ein schlechter Start in den Tag? Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) genießen seit ihrer Hochzeit am 19. Mai auf Schloss Windsor ihr gemeinsames Leben als Ehepaar. Aufgrund diverser Termine, die sie als Herzog und Herzogin von Sussex wahrnehmen müssen, bleibt ihnen allerdings kaum Zeit für Zweisamkeit. Kein Wunder also, dass sie jeden Moment nutzen, um in Ruhe ihr Liebesglück zu genießen. So auch kürzlich bei einem privaten Wochenende in Amsterdam. Dort sollen die beiden jedoch auf eine Verflossene des Blaublüters getroffen sein – zumindest für Harry eine anscheinend unangenehme Situation.

Zur Eröffnung des neues Soho House in der niederländischen Hauptstadt schlichen sich Harry und Meghan aus dem Kensington Palace. Zusammen mit Freunden wie Eddie Redmayne (36) und Douglas Booth (26) genossen sie ihre Freizeit bei dem Event. Angeblich sei die Stimmung jedoch getrübt worden, als sie beim Frühstück auf Harrys vermeintliche Exfreundin Jenna Coleman (32) gestoßen sind. Wie Vanity Fair berichtet, mussten Harry und Meghan ihren Tisch im Restaurant passieren, was dem gebürtigen Royal angeblich gar nicht gefallen haben soll. Ein Augenzeuge berichtet jetzt: "Es war ziemlich unangenehm. Jenna hat auf den Boden geguckt und Harry ist geradewegs an ihr vorbeigegangen, während Meghan anscheinend nichts mitbekommen hat."

Hat Harry seine angebliche Exfreundin etwa tatsächlich aus Scham ignoriert? 2013 sollen sich die beiden nähergekommen sein. Jenna soll sich damals statt für Harry jedoch für Schauspieler Tom Hughes entschieden haben, der ebenfalls bei dem Frühstück anwesend war. Eine ziemlich verzwickte Situation!

Getty Images Jenna Coleman bei den The Fashion Awards 2016

Getty Images Prinz Harry im September 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf einer Gala in London

