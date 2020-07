Und schon wieder hat er wohl eine Traumrolle ergattert! Jude Law (47) ist seit Jahrzehnten supererfolgreich in Hollywood unterwegs. Mit Filmen wie "Der talentierte Mr. Ripley", "Liebe braucht keine Ferien" oder "Sherlock Holmes" hat er sich einen ziemlich großen und bekannten Namen in der Filmbranche gemacht – und bis heute ist der smarte Brite überaus gefragt: Jude soll einen ganz besonderen Bösewicht in der Realverfilmung von "Peter Pan" übernehmen!

Dem Branchenmagazin Variety zufolge wird der 47-Jährige vermutlich bald im Nimmerland zum Einsatz kommen. Der Schauspieler soll im Gespräch sein, den legendären Schurken Captain Hook in der Neuauflage des Klassikers zu verkörpern. An der Seite von Jude sollen auch noch die Jungschauspieler Alexander Molony und Ever Anderson in "Peter Pan & Wendy" mitwirken. Wann der Film genau in die Kinos kommen soll, ist bislang noch nicht bekannt.

Das ist aber nicht der einzige große Deal, den der gebürtige Londoner in der Vergangenheit an Land gezogen hat. Erst 2018 schlüpfte er in die Rolle des jungen Albus Dumbledore im Harry Potter-Ableger "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen".

Getty Images Jude Law, Schauspieler

Wiese / face to face / Action Press Jude Law und Eddie Redmayne in "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen"

Getty Images Jude Law, Hollywoodstar

