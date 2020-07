In der vergangenen Woche wurde Ghislaine Maxwell (58) in New Hampshire festgenommen. Die ehemalige Partnerin von Jeffrey Epstein (✝66) soll Komplizin in dessen Missbrauchsskandal gewesen sein. Sie habe dem Millionär die minderjährigen Mädchen angeblich zugeführt. Außerdem wird ihr vorgeworfen, selbst ebenfalls Teenagerinnen missbraucht zu haben. Nun sorgt ihre Festnahme im britischen Königshaus offenbar für Angstschweiß: Prinz Andrew (60) soll es total nervös machen, dass Maxwell geschnappt wurde.

Dem zweitjüngsten Sohn der Queen (94), Prinz Andrew, wird vorgeworfen, an Epsteins Missbrauchsring beteiligt gewesen zu sein. Außerdem behauptet eine Frau, von Andrew vergewaltigt worden zu sein, als sie 17 Jahre alt war. Sollte an den Anschuldigungen etwas dran sein, dürfte Epsteins Lebensgefährtin und Assistentin Maxwell darüber ebenfalls Bescheid wissen – und genau das soll Andrew jetzt in Panik versetzen. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verrät, sei der 60-Jährige "unglaublich nervös".

Verschiedenen Presse-Berichten zufolge soll Maxwell bereit sein, bei den Behörden über alles auszupacken, um eine mögliche Haftstrafe zu verringern – demnach könnte auch über Andrew einiges ans Licht kommen. "Das macht ihm wirklich Angst", meinte der Insider dazu.

ActionPress / CapitalPictures Jeffrey Epstein im Jahr 2019

Getty Images Ghislaine Maxwell, ehemalige Assistentin von Jeffrey Epstein

Getty Images Prinz Andrew in London im März 2011



