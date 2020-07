Gerda Lewis (27) braucht eine Pause! Es ist wohl der Influencer-Streit des Jahres: Während eines gemeinsamen Kreta-Urlaubs zofften sich die einstige Bachelorette und ihre vier besten Freundinnen Larissa, Doreen, Nina und Kristina so sehr, dass sie den Trip frühzeitig beendeten und sich dafür einen gewaltigen öffentlichen Rosenkrieg lieferten. Das Quartett wirft Gerda unter anderem vor, sie jahrelang gegeneinander ausgespielt zu haben. Beinahe im Stundentakt werden dazu neue Details bekannt. Und die Beschuldigte? Die will das offenbar nicht weiter ertragen und legt nun eine Social-Media-Auszeit ein!

Auf Instagram meldete sich Gerda mit einem nachdenklichen Posting. "Gott sagt heute zu dir: 'Ich weiß, dass du gerade eine schwere Zeit in deinem Leben durchmachst und du mit vielen Umständen und großem emotionalen Schmerz zu kämpfen hast. [...] Gib nicht auf. Ich stärke dich auf Ebenen, die du gerade selber nicht erkennen kannst'", heißt es unter anderem in dem tiefgründigen Text, der Gerda wohl in der aktuellen Zeit Kraft geben dürfte. Sich weiter dem Internet-Hate und den negativen Schlagzeilen auszusetzen, scheint für die Blondine aktuell nicht infrage zu kommen. Zu dem klugen Spruch gibt die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin nämlich zudem bekannt: "Ich bin für eine Weile offline!" Auf weitere Statements oder Erklärungen dürfen Fans also vermutlich die nächsten Tage vergeblich hoffen.

Der Streit mit ihren besten Freundinnen, der auch über die Medien ausgetragen wird, dürfte dabei nicht das Einzige sein, was Gerda gerade belastet. Gegenüber Promiflash verkündete sie kurz nach der Zoff-Eskalation, dass sie sich auch von ihrem Freund Melvin Pelzer (25) getrennt habe. Dabei wirkten die beiden dank ihrer Postings in den sozialen Medien superverliebt und richteten gerade erst ihre gemeinsame Bleibe ein.

