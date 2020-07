Was ist das Geheimnis ihres Erfolgs? Die Influencerin Pamela Reif (23) avancierte durch ihre beliebten Work-out-Videos zu einer regelrechten Fitness-Ikone. Auf Social Media folgen der gebürtigen Karlsruherin mittlerweile über sechs Millionen Fans – damit zählt sie längst zu den erfolgreichsten Webstars Deutschlands. Doch wie hat es die Influencerin geschafft, so erfolgreich zu sein? Jetzt verriet Pamela das Rezept für ihre märchenhafte Karriere!

"Ich finde immer, dass einem Erfolg im Leben nicht zugeflogen kommt", meinte Pamela nun gegenüber Bild. Stattdessen komme es darauf an, dass man viel und diszipliniert arbeitet. "Man muss einfach mehr arbeiten als der Rest, das ist die Krux an der Geschichte", erläuterte die 24-Jährige ihr Erfolgsgeheimnis. Oft höre sie von anderen, dass ihr Aussehen ihr bei ihrem Durchbruch geholfen haben soll. Allerdings vertritt die hübsche Blondine da eine ganz andere Meinung. "Wenn ich nicht so viel arbeiten würde, wäre ich auch nicht erfolgreich – das kann ich garantieren!", stellte sie klar.

Außerdem bekomme Pamela auch sehr viel Hilfe von ihren Liebsten. "Ich habe eine unglaublich unterstützende Familie, die mir wirklich tatkräftig zur Seite steht", schwärmte sie. So übernehme ihr Bruder Dennis beispielsweise das Filmen der Work-out-Videos, ihre Mutter dagegen helfe ihr unter anderem beim Styling für Fotoshootings.

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin

Instagram / pamela_rf Pamela und Dennis Reif im März 2020



