Prinz William (38) und Prinz Harry (35) mussten zu Schulzeiten oft auf ihre royalen Privilegien verzichten – und wie andere Schüler leben! Bei William, dem Zweiten in der britischen Thronfolge, ist es genau 20 Jahre her, dass er 2000 seinen Abschluss am elitären Eton College in der Grafschaft Berkshire machte – sein Bruder schloss drei Jahre darauf die schulische Laufbahn am selben Ort erfolgreich ab. In dem Jungeninternat wurden die beiden nicht nur unterrichtet, sie lebten auch auf dem Campus. Und ihre Räumlichkeiten waren dort weniger luxuriös, als viele denken!

Statt in riesigen Räumen, wie es William und Harry vermutlich aus dem Palast gewohnt waren, verbrachten die Königssöhne jeweils fünf Jahre in kleinen Zimmern in einem der 25 Häuser – mit jeweils etwa 50 weiteren Schülern. William und Harry stand nur ein kleines Zimmer mit den notwendigsten Holzmöbeln zur Verfügung – ein Schreibtisch, eine Kommode und ein kleines Bett. Während der heutige Mann von Herzogin Kate (38) seine Bude eher schlicht hielt, hat sein Bruder die Räumlichkeit mit zahlreichen Postern, Bildern und Wandteppichen aufgepeppt. Wenn die Prinzen allerdings den Herd anschmeißen wollten, mussten sie die Gemeinschaftsküche benutzen.

Neben verschiedenen Wahlkursen vertrieben sich die Jungs damals allerdings am liebsten ihre Zeit bei sportlichen Betätigungen wie Fußball. Auch am sogenannten "Wall Game", das am Eton College erfunden wurde und ähnlich wie Rugby abläuft, fanden sie großen Gefallen.

Getty Images Prinz William am Eton College 2000

Getty Images Prinz Harry in der Gemeinschaftsküche des Eton Colleges, 2003

Getty Images Prinz Harry spielt das "Wall Game" am Eton College, 2003

Getty Images Prinz William kurz nach seinem Abschluss am Eton College im September 2000

Getty Images Prinz Harry während des Kunstunterrichts am Eton College, 2003

Getty Images Prinz Harry und ein Schulkollege im Wahlfach Schauspiel am Eton College, 2003



