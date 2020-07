Katie Price (42) erbringt ihrem neuen Freund den wohl größten Liebesbeweis im digitalen Zeitalter! Erst seit wenigen Tagen ist es ganz offiziell: Die Fünffach-Mutter ist wieder in festen Händen. Der Glückliche heißt Carl Woods und nahm nicht ganz so erfolgreich an der britischen Version des Kuppelformats Love Island teil. Nun soll sogar schon die Rede von einer Hochzeit sein, zumindest nennt sie den Muskelmann bereits ihren zukünftigen Ehemann – aber diese Pläne darf natürlich kein Seitensprung durchkreuzen. Deshalb hat sich das Paar etwas Besonderes ausgedacht: Um nicht fremdgehen zu können, haben sie ihre Passwörter ausgetauscht!

Volles Vertrauen? Wohl eher volle Kontrolle – Katie und ihr Carl wollen mit den ausgetauschten Kennwörtern jederzeit nachschauen können, was für Nachrichten so im privaten Postfach eintrudeln. Außerdem haben sie sich versprochen, niemand anderem zu schreiben. Das sei alles völlig freiwillig passiert, wie das ehemalige Boxenluder in einem YouTube-Video verrät: "Wir wollen nicht, dass jemand unsere Beziehung zerstört oder dass Gerüchte aufkommen!" Ihr Partner pflichtet ihr bei und ist sich dabei sicher, dass keine Vertrauensprobleme hinter der Abmachung stecken: "Jeder kann einfach Lügen erfinden, wenn er will. Aber wir wissen dadurch alles voneinander, sind völlig offen, und damit kann man nichts falsch machen."

Es scheint wenig verwunderlich, dass die Britin jetzt auf so einen niet- und nagelfesten Plan setzt, immerhin hat die Reality-TV-Darstellerin bereits drei gescheiterte Ehen und einige unglückliche Partnerschaften hinter sich. Zu ihren Ex-Ehemännern Peter Andre (47), Alex Reid (44) und Kieran Hayler (33) hat sie ein mehr oder minder angespanntes Verhältnis, und ihre letzte On-off-Liebelei mit dem Blondschopf Kris Boyson endete im vergangenen Jahr schmerzhaft, immerhin waren die beiden schon verlobt und planten gemeinsame Kinder.

Instagram / katieprice Katie Price, Juli 2020

Instagram / carljwoods Carl Woods im Juni 2019

Backgrid / ActionPress Katie Price und Kris Boyson in Essex im November 2019



