Diese Überraschung ist definitiv geglückt! In nur wenigen Wochen werden Sarah (29) und Dominic Harrison (29) zum zweiten Mal Eltern. Die werdende Mama war bereits am vergangenen Wochenende von ihren Freundinnen mit einer Babyparty überrascht worden und genoss den Tag mit ihrer Mädels-Clique im Grünen. Auch Domis Jungs ließen sich für den baldigen zweifachen Vater etwas einfallen – die Sause der Männer ging allerdings etwas wilder zu...

Dass seine Kumpels etwas geplant hatten, wusste Dominic bereits. Doch worum es sich genau handelte, war bis zum Schluss topsecret. Um halb sieben wurde er von seinen Freunden eingesammelt und ab ging es ins Restaurant, wo ein großes Steak auf den Netz-Star wartete. Danach zogen sie in eine Shisha-Bar weiter, in der sie den Abend dann ausklingen ließen. Mitten in der Nacht ging es für Domi dann wieder heim – in seiner Instagram-Story hielt er aus dem Taxi fest: "Hätte nicht gedacht, dass ich so lange durchhalte, aber jetzt ab nach Hause, wo ich hingehöre."

Zu Hause angekommen stand für den 29-Jährigen erst einmal eine ordentliche Mütze Schlaf auf dem Programm. "Meine Augen sind zwar auf, aber ich bin weder wach noch fit. Ich versuche jetzt Schritt für Schritt zu mir zu kommen", bringt Dominic seine Follower am nächsten Morgen verschlafen auf den neuesten Stand.

Dominic Harrison auf seiner Babyparty

Sarah und Dominic Harrison

Dominic Harrison, Web-Star

