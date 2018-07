Gute Nachrichten für alle Fans von Dwayne "The Rock" Johnson (46): Eines seiner Kinoprojekte bekommt eine Fortsetzung! Schon lange ist der US-Star nicht mehr nur als Wrestler, sondern auch im Filmbusiness etabliert. Neben seinen Auftritten in der Fast & Furious-Reihe unterhielt er die Fans erst im vergangenen Jahr mit "Jumanji 2". Bald wird die Blockbuster-Serie zur Trilogie: The Rock verkündete jetzt schon, dass der Abenteuerstreifen einen dritten Teil bekommt – auf den muss das Publikum aber noch eine Weile warten!

Mit einem kurzen Instagram-Clip heizte der Schauspieler die Vorfreude an: Zu den altbekannten Trommelschlägen erscheinen die Worte "Das Spiel ist nicht vorbei". "Ich habe 'Jumanji' fest in mein Herz geschlossen und bin überaus dankbar dafür, dass ihr alle unseren Film zu dem weltweiten Kino-Giganten gemacht habt, der er letztlich geworden ist", wandte sich The Rock an seine Follower – da überrascht es nicht, dass die Reihe in eine neue Runde geht. Er verriet auch, wann der neue Streifen in den Kinos starten wird: Der Nachfolger des erfolgreichen Blockbusters soll am 13. Dezember 2019 seine US-Premiere feiern – nur wenige Tage, bevor auch die Star Wars-Saga fortgesetzt wird!

Auf die "Jumanji"-Fans wartet nicht nur ein neues Abenteuer – auch neue Charaktere soll es in dem fortgesetzten Remake des Robin Williams-Klassikers geben, versprach der 46-Jährige. Dennoch müssen die Zuschauer offenbar nicht auf ihre Lieblinge verzichten: The Rock kündigte an, dass sein Kollege und guter Kumpel Kevin Hart (38) ebenfalls wieder zum Cast gehören werde. Freut ihr euch auf "Jumanji 3"? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / therock Nick Jonas, Jack Black, Karen Gillan, Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson mit Kevin Hart und Jack Black am Set von "Jumanji"

Getty Images The Rock und Kevin Hart bei der Premiere ihres Films "Central Intelligence" in Westwood, Kalifornien

