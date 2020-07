So süß turtelt Kristen Stewart (30) mit ihrer Freundin in der Öffentlichkeit! Nachdem ihre Beziehung zu Stella Maxwell (30) im Frühsommer 2019 in die Brüche ging, scheint die Twilight-Darstellerin nun schon seit fast einem Jahr mit der Drehbuchautorin Dylan Meyer liiert zu sein. Nun wurden die beiden dabei gesichtet, wie sie das sommerliche Wetter in ihrer Wahlheimat Los Angeles gemeinsam genossen.

Wie Daily Mail berichtete, sollen die beiden Verliebten am vergangenen Sonntag Händchen haltend durch die Straßen von Los Angeles geschlendert sein. Trotz extra großer Sonnenbrillen und Mundschutz waren Kristen und Dylan gut zu erkennen. Ihre luftigen Outfits – Kristen in knappen Shorts und Dylan im Kleidchen – ließen den einen oder anderen freien Blick auf ihre tätowierten Körper zu. Während die Arme der Schauspielerin zwei sichtbare Tattoos aufweisen, sind die ihrer Partnerin etwas bunter mit mehreren Motiven gestaltet. Nachdem das Pärchen spazieren war und in der Sonne relaxte, soll es dann ein Mittagessen in einem asiatischen Restaurant genossen haben.

Zu Beginn ihrer Liaison im Sommer 2019 hatte das Paar noch versucht, alles geheim zu halten. Einige Monate später klang das aber schon ganz anders und Kristen schien sich sogar vorstellen zu können, um die Hand ihrer Dylan anzuhalten: "Ich kann es gar nicht abwarten! Mit so einer Entscheidung will ich natürlich vernünftig umgehen, aber gute Dinge passieren eben schnell im Leben", plauderte sie euphorisch im Radio-Interview mit SiriusXM.

Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin

Backgrid Kristen Stewart und Dylan Meyer in Hollywood

Backgrid/ ActionPress Kristen Stewart im November 2019



